زلزال يضرب منطقة قرب منشأة نووية في إيران

طهران-العنوان

ضرب زلزال إيران، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وفق مصادر متخصصة في رصد الزلازل، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال الذي بلغت قوّته 5,1 درجات ضرب منطقة تقع على بعد 44 كلم جنوب-شرق مدينة برازجان وعلى عمق 38 كلم.

وحددت تقارير مركز الزلزال على بعد 45 كلم شرق منشأة بوشهر النووية، الوحيدة في البلاد والمطلة على الخليج.

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني في تقرير أوّلي نشر على موقعه الإلكتروني أن قوة الزلزال بلغت 4,9 درجات وعمقه عشرة كيلومترات.

وهز الزلزال قرى قرب مدينة كلمه، وفق ما أفادت وكالة “إسنا” شبه الرسمية، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

ونقلت عن رئيس مركز الأزمات في المحافظة جهانجير دهقاني قوله إنه “بناء على تقييمات الفرق على الأرض، لحسن الحظ لم يسبب الزلزال أي ضرر”.

وأشار إلى أن بعض المباني في البلدات والقرى المجاورة “تصدعت جدرانها لكن لا شيء أنهار”.

وأظهرت صور نشرتها وكالات أنباء إيرانية جرافات تفتح طريقا وأظهرت أخرى اضرارا وقعت في جدران أحد القلاع التاريخية في بوشهر.

وبنت روسيا منشأة بوشهر التي تنتج ألف ميغاواط من الكهرباء بعدما تأجّل المشروع لسنوات. وتم تسليمها رسميًا لإيران في سبتمبر 2013.

وبدأت شركات روسية وإيرانية في 2016 بناء مفاعلين إضافيين بذات القدرة الإنتاجية. ويتوقع أن يستغرق إتمام المشروع عشر سنوات.

المصدر-وكالات