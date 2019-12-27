الجيش الوطني الليبي يسيطر على طريق المطار في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي ، اليوم الجمعة، سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس، وفقا لمصادر ميدانية ليبية لـ«سكاي نيوز عربية».

وقال الجيش الوطني الليبي ، في بيانه: إن «قوات الجيش سيطرت بدءا من مطار طرابلس العالمي، إلى خزانات النفط، مرورا بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية».

وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر ، انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.

وكان المشير حفتر ، قد أعلن في 12 ديسمبر الحالي بدء «ساعة الصفر» لتحرير مدينة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

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