الفلبين تمنع عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي من دخول أراضيها

منعت الفلبين عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي من دخول أراضيها وهددت بإلزامهما الحصول على تأشيرات دخول في حال فرضت واشنطن عقوبات على فلبينيين ضالعين في سجن شخصية معارضة، كما أعلن الجمعة المتحدث باسم الرئاسة.

ومنع العضوان الأمريكيان في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن وباتريك ليهي من دخول الفلبين بعد إدخال بند في الموازنة الأمريكية لعام 2020 يرمي إلى منع المسئولين الفلبينيين الضالعين في سجن السناتورة ليلى دي ليما من دخول الولايات المتحدة كما قال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو.

وليلى دي ليما المعارضة الرئيسية للرئيس رودريغو دوتيرتي والتي تنتقد سياسته في مكافحة المخدرات التي أسفرت عن آلاف الضحايا، مسجونة منذ فبراير 2017 بتهمة تهريب المخدرات. لكنها تدفع ببراءتها وتتهم الرئيس الفلبيني باضطهاد خصومه السياسيين.

وقال بانيلو “في حال طبقوا هذا البند في الموازنة الأمريكية سنضطر إلى الطلب من جميع الأمريكيين القادمين إلى بلادنا الحصول على تأشيرة دخول”.

ويمثل السياح الأمريكيون القادرون على البقاء في الفلبين بدون تأشيرة لثلاثين يوما، أكثر من عشرة سياح بحسب وزارة السياحة. وتعديل مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح لواشنطن برفض دخول مسئولين فلبينيين إلى البلاد في حال حصلت وزارة الخارجية الأمريكية على “معلومات ذات صدقية” حول المتورطين في سجن ليلى دي ليما. وفي رسالة كتبتها في السجن، شكرت دي ليما أعضاء مجلس الشيوخ مؤكدة أنه “لم يعد ممكنا الاستمرار في الإفلات من العقاب”. وأضافت أن سجنها هو رد على التحقيق الذي أجرته لسنوات حول جرائم القتل خارج إطار القضاء، والتي ارتكبتها “فرق الموت” في إطار مكافحة المخدرات عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية مدينة دافاو (جنوب). وللعديد من الفلبينيين أقارب هاجروا إلى الولايات المتحدة وباتوا يحملون الجنسية الأمريكية. ويشن دوتيرتي حربا على تجار المخدرات تحظى بتأييد كثير من مواطنيه، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرونها جريمة حرب، وقد أودت بما لا يقل عن 5500 شخص.

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