المسماري: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي ، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس .

وأضاف المسماري ، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «العربية»: «سيطرنا على مناطق إستراتيجية في طريق المطار ب طرابلس ، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها».

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي ، أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس ، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس .

وأشار إلى أن عدد قتلى الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي، مؤكدا أن الجيش الليبي لم يخسر مترا واحدا، ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، وأن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا