فخامة رئيس مجلس النواب في قبرص لإبطال «مذكرتي التفاهم» بين الوفاق غير الدستورية وتركيا

نيقوسيا 27 ديسمبر 2019 (وال) – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، وصول فخامة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

وقال المريمي إن الزيارة تستغرق يومين، وتهدف إلى ابطال مذكرتي التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية، والحكومة التركية».

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب،أن الزيارة تستهدف «إرساء دعائم الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كونه يُمثل أهمية للدولتين، وباقي دول حوض المتوسط، وتناول امكانية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات».

ورافق فخامة المستشار عقيلة صالح في زيارته التي جاءت بدعوة رسمية من البرلمان القبرصي، النواب إبراهيم ازغيد، وامحمد أبوفارس، وانتصار شنيب.

وتأتي الزيارة تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها فخامة المستشار عقيلة صالح من نظيره القبرصي معالي ديمترس سيلورس.

وعبر رئيس مجلس النواب القبرصي عن سعادتة لزيارة السيد المستشار عقيله صالح الى قبرص.

وغادر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مطار الأبرق متوجهًا إلى قبرص في زيارة لعمل رسمية اليوم الجمعة.

ووقّعت حكومتا الوفاق الوطني غير الدستورية وتركيا، مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرتها «مصر، واليونان، وقبرص» مخالفة للقانون الدولي، بينما طردت أثينا السفير الليبي لديها؛ احتجاجًا على توقيع مذكرتي التفاهم.(وال – نيقوسيا) / ا م

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