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استثناء يحدث لمرة وحيدة.. ليفربول يرتدي شعار كأس العالم للأندية في إنجلترا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وتمنع لوائح الاتحاد الإنجليزي أي فريق من وضع أي شعار على قميصه في البريميرليج عدا شعارات تتضمن رسائل خيرية.

لذا تقدم ليفربول بطلب وضع الشعار في إحدى مبارياته بالدوري ووافق الاتحاد الإنجليزي رسميا.

فيما يحق لليفربول وضع شعار كأس العالم للأندية على قميصه في كل مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الشعار يوضع على قمصان الفريق الأول فقط ولن يتواجد على قمصان مختلف الفرق السنية.

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف روبرتو فيرمينو في البطولة التي أقيمت في قطر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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