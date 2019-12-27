الثني يدعو سكان طرابلس لمساندة الجيش ويطالب “الجامعة العربية” سحب إعترافها بـ”الوفاق”

بنغازي 27 ديسمبر 2019 (وال) – بارك دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة تقدمات الجيش في طرابلس، داعيا سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي.

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن الحكومة المؤقتة في حال تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها، مؤكدا أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش.

وشدد على أن تعليماته لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس تقضي بأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها، محييا الجيش قائلا إنه يقدم الغالي والنفيس لتحرير الوطن من الميليشيات المسلحة والإرهابيين ومغتصبي السلطة.

وأضاف دولة رئيس الحكومة أن “معركتنا على حق ولن نخشى في الحق لومة لائم وسنلقن تركيا وقطر دروسا في الجهاد والوطنية والإقدام”.

وطالب دولته، جامعة الدول العربي، عقد اجتماع طاريء للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.

وأكد أن “كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة مسخّرة لخدمة الجيش حتى انتهاء المعركة وتحرير كافة ربوع الوطن”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت في وقت سابق اليوم سيطرة الجيش على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة طرابلس. (وال – بنغازي) ا م

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