حكومة السودان تقر ميزانية 2020.. وترفع الدعم عن المحروقات

أقر مجلس الوزراء السوداني ، اليوم الجمعة، مشروع ميزانية عام 2020، التي تتضمن رفع الدعم عن الجازولين و البنزين بشكل تدريجي، وفق ما أفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» في الخرطوم .

وستتم إحالة مشروع الميزانية إلى المجلس السيادي السوداني لكي يتسنى إقرار الميزانية بشكلها النهائي خلال اجتماع مشترك مع الحكومة السودانية.

وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي رفع الدعم عن الجازولين و البنزين بالتدرج في ميزانية 2020 التي أجازها مجلس الوزراء الجمعة.

وقال البدوي إن «الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على التضخم منخفضا، وأيضا الحصول على سعر صرف مستقر للجنيه السوداني».

وأضاف وزير المالية السوداني، أن الحكومة السودانية تعمل تدريجيا على معالجة الدعم السلعي، خاصة المحروقات، مثل البنزين والجازولين.

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