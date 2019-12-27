المسماري: الجيش الوطني الليبي حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري ، اليوم الجمعة، إن ميليشيات طرابلس انسحبت بشكل كبير إلى الداخل، لافتا إلى أن المعركة لن يجري إنهاؤها إلا في قلب العاصمة.

وأضاف المسماري، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني ضد الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن الجيش الوطني حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، باعتماده إستراتيجية إنهاك الميليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس .

وأشار إلى أن الجيش سيطر على مواقع إستراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين، لافتا إلى أن قوات الجيش سيطرت على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس .

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي، سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس .

وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.

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