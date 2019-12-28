جالية بنغلاديش تحتفل بعيد استقلال بلادها في المرج بليبيا

المرج 28 ديسمبر 2019 (وال) – احتفلت الجالية البنغلادشية ببلدية المرج أمس الجمعة ، بالذكرى الــ 48 لعيد الاستقلال دولة بنغلاديش الذي يصادف 16 من ديسمبر.

وأقامت جالية بنغلاديش، احتفالية بحضور أصدقاء الجالية وروابط الجالية بالمدن الشرقية .

وعبر البنغلاديش خلال الحفل عن سعادتهم بالاحتفاء بعيد استقلال دولتهم داخل الدولة الليبية، متوجهين بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لكل الليبيين بتزامن عيد استقلال دولة بنغلاديش مع عيد استقلال الدولة الليبية الذي مر يوم الاربعاء الماضي 24 من شهر ديسمبر” .

وفي الوقت ذاته تقدمت جالية بنغلاديش بالشكر لليبيين حكومة وشعبًا، لرعايتهم الطيبة للجالية في ليبيا، لافتين إلى أنهم لم يشعروا يومًا بالغربة عن وطنهم الأم .

وتخللت الاحتفالية التي أقيمت في إحدى القاعات بالمدينة؛ عديد الفقرات الغنائية والمسرحية ،كما ألقيت عديد الكلمات للجالية ، التي عبرت عن سعادتها بالتواجد على الأراضي الليبية .

يُشار إلى أن قيام دولة بنغلاديش وانفصالها عن دولة باكستان جاء في عام 1971، بعد أن شهدت شرق باكستان انقلابات عسكرية، وحدوث مجاعات وكوارث ليستقل شرق باكستان بعد ذلك، ويصبح دولة مستقلة ذات علم ولغة خاصة وحدود، وأطلق عليها دولة بنغلادييش.(وال – المرج) ش ف/ ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال