نونو سانتو بعد قهر جوارديولا: يا لها من ليلة رائعة.. وسر سلاح تراوري

ولفرهامبتون قهر مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في قمة مثيرة ونارية في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي. ()

سقوط مانشستر سيتي جعله مبتعدا عن المتصدر ليفربول بـ 14 نقطة كاملة مع مباراة مؤجلة للأخير أمام وست هام.

وتحدث نونو سانتو عقب المباراة قائلا: “يا لها من ليلة رائعة. يا له من انتصار ويا له من أداء ويا لها من مباراة”.

وأضاف في تصريحاته مع (أمازون بريم) “كانت مباراة مذهلة ونهايتها كانت رائعة جدا جدا”.

وواصل “أردت من لاعبي الفريق فعل الأمور كما نفعلها دائما ومحاولة إيجاد الحلول لقهر سيتي. هم أغلقوا الجانب الأيمن ولكن كان علينا الحفاظ على تركيزنا طوال المباراة. لم نفعل ذلك في لقطة الهدف الثاني ولكن في النهاية رد الفعل كان عظيما وسجلنا 3 أهداف”.

وعن سر تألق أداما تراوري، قال نونو سانتو “أداما كان يلعب على طرف الملعب ولكن الكرة لم تكن تصل له بالشكل المطلوب، ولذلك تحول ليدخل في العمق”.

وأشار “عليه العمل على كيفية استغلال موهبته عندما تكون المساحات ضيقة للغاية”.

وأكمل نونو سانتو حديثه قائلا: “لن أشعر بخيبة آمال أبدا بسبب الأداء الذي نقدمه. أنا إيجابي دائما ولم أصب بأي خيبة آمال رغم خسارتنا لأكثر من مباراة هنا على ملعبنا”.

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فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ38 في المركز الثالث.

مانشستر سيتي يلتقي مع شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ولفرهامبتون في اليوم ذاته مع ليفربول.

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