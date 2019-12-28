البرلمان العراقي: برهم صالح لم يقدم طلبا رسميا للاستقالة من منصبه

صرح بشير حداد نائب رئيس البرلمان العراق ي، بأن خطاب الرئيس العراق ي برهم صالح إلى البرلمان تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة هو بيان موقف وليس طلبا رسميا للاستقالة .

وقال حداد في بيان صحفي: “إن خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب هو بيان موقف وليس طلبًا رسميًا للاستقالة، وماذ كره في رسالته هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء”.

وأضح أن عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة “هو أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي وندعو الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيدًا من المآسي والمشاكل”.

وشدد حداد على ضرورة أن ينال المرشح رضى وقبول الجماهير وعلى أساس الاتفاق السياسي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية”.

ودعا حداد القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية إلى ” التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات”. وذكر “في حال قدم رئيس الجمهورية طلباً تحريرياً صريحاً للاستقالة عند ذاك سيتم التعامل مع الطلب بحسب الدستور العراق ي”.

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