انفجار في مصنع للطائرات بأمريكا

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا أمس الجمعة بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسئولون بالمنطقة وبالشركة.

وقال جون جالاجر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهما ربما يعاني إصابات خطيرة.

وقال مسئولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال دانييل ويجنر نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدجويك إن الإصابات كانت محدودة لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب العطلات.

وأضاف ويجنر أن ال انفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى. وأظهرت مقطع مصور إخباري من موقع الحادث ما بدا أنها سحابة من البخار تتصاعد من المبنى المتضرر . وقال ويجنر إن هذا الغاز غير ضار. وقالت متحدثة باسم تيكسترون إنه تم احتواء الأضرار بال مصنع رقم 3 حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية ومن بينها سكاي كورير وهي من نوع الطائرات الخفيفة التي تستخدم في الأغراض العامة. وكان من المقرر أن تدخل الطائرة سكاي كورير الخدمة في 2020 حسبما قالت تيكسترون من قبل. وقالت المتحدثة إن من السابق لأوانه تحديد الأضرار التي لحقت بالنموذج الأولي للطائرة الذي يجري إنتاجه. وشركة تيكسترون للطيران إحدى وحدات شركة تيكسترون وتقوم بتصنيع طائرات بيتشكرافت وسيسنا.

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