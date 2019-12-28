عاجل: قبرص تعلن انحيازها التام لإرادة الشعب الليبي خلال استقبالها لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح

نيقوسيا 28 ديسمبر 2019 (وال) – أعلنت قبرص السبت انحيازها التام لإرادة الشعب الليبي، ووقوفها إلى جانب شرعية مجلس النواب المنتخب الممثل الشرعي لليبيين، وذلك خلال لقاء جمع فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى مع نظيره القبرصي معالي السيد ديمترس سيلورس في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد حميد الصافي في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية من نيقوسيا، إن معالي رئيس البرلمان القبرصي السيد ديمترس سيلورس أكد أن بلاده ستكون صفا واحدا مع الشعب الليبي.

وأضاف أن فخامة المستشار عقيلة صالح أوضح لنظيره القبرصي خلال اللقاء في مقر البرلمان بنيقوسيا تطورات المشهد الليبي، مبينا حقيقة الأوضاع في طرابلس.

ونقل الصافي عن فخامة المستشار عقيلة صالح تأكيده أن الميليشيات تتلقى دعما خارجيا، مطالبا البرلمان القبرصي سحب الاعتراف بحكومة الوفاق لفقدانها الشرعية ولعدم نيلها ثقة مجلس النواب الليبي

وقال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحسب الصافي، إنه طبقا للاتفاق السياسي نفسه، طبقا للإعلان الدستوري فان حكومة الوفاق منتهية وفاشلة، لافتا إلى أنها تريد بيع ليبيا للأجنبي.

من جهته أكد معالي السيد ديمترس سيلورس رفض بلاده وجود الارهابيين في ليبيا ، منددا ومعلنا رفضه التام مجددا لدعمهم من أي مكان.

وأضاف أن بلاده ستعمل من خلال الاتحاد الأوروبي على العمل على سحب الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق دعما لتوجهات البرلمان الليبي ورغباته، مؤكدا اعتبار بلاده لمجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الممثلة للشعب الليبي.

وقال الصافي إن اللقاء أثمر اتفاق الطرفان على تشكيل لجنة تواصل مباشر ودائم بين البلدين، فيما تم التأكيد على أن القوات المسلحة العربية الليبية هي من تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وأشار إلى أن اللقاء اختتم بتبادل الهدايا التذكارية بين البلدين. (وال- نيقوسيا) ع م/ ا م

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