العثور على 6 جثث لركاب مروحية تحطّمت في هاواي

عثرت السلطات على جثامين ستة أشخاص بعد تحطم طائرة مروحية في إحدى جزر هاواي ، حسبما ذكرت السلطات المحلية الجمعة.

وكانت الطائرة التي أعلن عن اختفائها الخميس، تقل سبعة أشخاص.

وأوضحت السلطات أنه سيتم استئناف عملية البحث عن ناجين محتملين السبت بعد أن تم تعليق العملية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت في بيان إن المروحية تحطمت في منتزه كوكاي بجزيرة كاواي الواقعة شمال غرب الارخبيل.

وأقلعت المروحية وعلى متنها الطيار ستة ركاب، بينهم قاصران، لتجوب فوق جزيرة كاواي. وأبلغ مالك المروحية عن اختفائها مساء الخميس بعد أن فقد الاتصال بها. وتم إرسال قارب ومروحية إلى المنطقة، لكن الظروف الجوية كانت “صعبة” وصاحبها ضعف في الرؤية ورياح قوية، وفقًا لحرس السواحل.

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