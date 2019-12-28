ليبيا تشارك في النسخة الأولى من المعرض الدولي للنفط والغاز في المغرب

الدار البيضاء 28 ديسمبر 2018 (وال) _ تشارك شركة المجد الليبية، و المنظمة العربية الأفريقية لتنمية العمال، في النسخة الأولى من المعرض الدولي للنفط والغاز، الذي سيقام في المغرب من يوم 23 إلى 25 يناير 2020 في الدار البيضاء.

هذا وستكون المشاركة تحت رعاية وزارة الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة بالحكومة الليبية المؤقتة.

يشار إلى أنه يتم توفير للعاملين في هذا القطاع الحيوي مساحة مميزة للاجتماعات والتبادلات والتعاون والشراكة، حيث سيتم إستضافة المؤتمرات، والموائد المستديرة من قبل خبراء محليين ودوليين مشهورين، لمناقشة قضايا الطاقة على الصعيدين الوطني والدولي.

الجدير بالذكر إنه سوف يرافق هذا المؤتمر، برنامج ترفيهي يحتوي على العديد من البرامج السياحية. (وال _ الدار البيضاد) م ف / ه ع

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