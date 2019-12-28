بولندا تستدعي السفير الروسي بشأن تصريحات بوتين عن الحرب العالمية الثانية

ذكر نائب وزير الخارجية البولندي، أن بلاده استدعت السفير الروسي للاحتجاج على ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحرب العالمية الثانية .

وقال مارسين برزيداتش في تغريدة اليوم السبت: “نحن مستعدون لتوضيح الحقائق التاريخية للدبلوماسيين الروس، مهما سيستغرق الأمر من وقت ليفهموا أن العالم لن ينسى أبدا المعنى الحقيقي لاتفاق مولوتوف-ريبنتروب”.

وكان بوتين قد انتقد أوائل الشهر الجاري قرار البرلمان الأوروبي الذي نص على أن اتفاق عدم الاعتداء لعام 1939 بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي المسمى على اسم الدبلوماسيين اللذين وقعاه في موسكو “مهد الطريق لاندلاع الحرب العالمية الثانية “.

وقال برزيداتش لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، إنه خلال اجتماع مع السفير سيرجي أندريف، أعربت وزارة الخارجية البولندية عن احتجاجها القوي على “التلميحات التاريخية” التي أدلى بها بوتين ورئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين.

ووصف أندريف الذي جرى استدعاؤه إلى وزارة الخارجية البولندية أمس الجمعة، المحادثات بأنها “صعبة ولكن متحضرة”. وفي تصريحاته الأخيرة، نفى بوتين أن الاتحاد السوفيتي لعب دورا في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية وحاول إلقاء بعض اللوم في الصراع على بولندا . ورفض بوتين أيضا فكرة أن روسيا السوفيتية غزت بولندا في 1939، مشيرا إلى أنها لم تدخل إلا عندما فقدت بولندا السيطرة على أراضيها وقواتها العسكرية.

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