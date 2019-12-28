وصول سيارات مستوردة الى بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل ميناء بنغازي سفينة الحاويات “اب جي فيوتشر” التابعة للوكيل الملاحي شركة الرواد استعدادا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ492 حاوية.

وتحتوي الحاويات على سلع غدائية مختلفة مكونة من آلات زراعية ومواد صحية بالإضافة لأجهزة حاسوب وأسطوانات إطفاء حريق.

وأوضحت بيانات إدارة الميناء أن الحاويات تضمنت شحنة سيارات بلغ عددها 98 سيارة مستوردة من السوق الأمريكية.

وفي السياق ذاته دخلت حاملة السيارات “نبتون افرا” إلى ميناء بنغازي حاملة على متنها قرابة 400 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية.

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