التحذير من موجة برد على أغلب المناطق الليبية بداية من الغد

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين إلى آخر على مناطق الشمال، مع موجة برد تؤثر على أغلب مناطق ليبيا بداية من الغد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، فإن درجات الحرارة على مناطق الجبل الأخضر تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، على أن تسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد.

وأكدت النشرة أن المناطق من رأس أجدير وحتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، فإن السماء فيها ستكون مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة اليوم، تكون جيدة خلال اليومين المقبلين وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مشيرة إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، نشطة السرعة على أغلب المناطق، تصل غدا إلى 60كم/ساعة على بعض المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، و11 و14 درجة مئوية على جبل نفوسة اليوم، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد.

وأشارت النشرة إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده فإن السماء ستكون أيضًا مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم، وتكون جيدة خلال اليومين المقبلين تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد خاصة على مناطق الجبل الأخضر، مبينة أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، و10 و15 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا وواضحا بداية من الغد.

وأضافت النشرة أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، ستكون فيها السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر غدا على الجفرة والحمادة وغدامس، وستكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة تنشط غدا على الجفرة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا وواضحا بداية من الغد.

ولفتت النشرة إلى أن مناطق الكفرة والسرير وتازربو، ستكون السماء فيها قليلة السحب، والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا وواضحا بداية من الغد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا