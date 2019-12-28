اخبار

موعد جلسة البرلمان التركي لمناقشة إرسال قوات تركية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان الخميس القادم بعد طلب رسمي من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

المصادر المطلعة في حزب العدالة والتنمية أشارت بحسب وكالة “الاناضول” السبت أن الجمعية العامة للبرلمان قد تلتئم في الثاني من يناير المقبل لمناقشة مذكرة التفويض.

وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان في 30 ديسمبر الجاري ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة الخميس وجرى إبلاغ النواب بذلك.

وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد الإثنين.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله هو تقديم مذكرة بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا الموضوع لا يعنينا اصلا بعد ان رفض مجلس النواب حكومة السراج مرتين واى اتفاقية يوقع عليها فهى باطلة وهى والعدم سواء وكل ما يهم الشعب الليبى هو سرعة تحرير العاصمة من المليشيات الارهابية العثمانية والحمد لله ان القوات تتقدم بسرعة اما اى كلب عثمانى فيحفر قبره بيده ان وصل للاراضى الليبية فهى ليست مثل قطر نزهة اكل ومرعة وقلة صنعة حيث لا يوجد اى احد يحارب قطر اصلا هم مجرد مرتزقة تحمى امير قطر اما فى ليييا فلها جيش وطنى قوى يحميها ولاوزن للامعة السراج المغتصب للسلطة رغم رفض مجلس النواب الشعب لحكومته

    رد