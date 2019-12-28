موعد جلسة البرلمان التركي لمناقشة إرسال قوات تركية إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان الخميس القادم بعد طلب رسمي من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

المصادر المطلعة في حزب العدالة والتنمية أشارت بحسب وكالة “الاناضول” السبت أن الجمعية العامة للبرلمان قد تلتئم في الثاني من يناير المقبل لمناقشة مذكرة التفويض.

وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان في 30 ديسمبر الجاري ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة الخميس وجرى إبلاغ النواب بذلك.

وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد الإثنين.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله هو تقديم مذكرة بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

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