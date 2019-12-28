عقيلة صالح : التدخل العسكري التركي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

قال رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب في طبرق عقيلة صالح إن التدخل العسكري التركي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة، حسبما أفادت تقارير إعلامية قبرصية اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن تصريحات عقيلة جاءت عقب لقائه وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس في نيقوسيا اليوم.

وقد أعرب صالح وخريستودوليديس خلال اللقاء عن رفضهما لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، قائلين إن هذه الاتفاقية باطلة وتخالف القانون الدولي.

ولا يمنح هذا الاتفاق قبرص أي سيادة على الجرف القاري الذي يعتقد أنه غني باحتياطيات الغاز الطبيعي.



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