تظاهرات تونسية ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا|صور

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتونسيين يتظاهرون، السبت، أمام مقر سفارة تركيا بالعاصمة تونس، احتجاجا على خطط الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا.

وتأتي التظاهرة بعد أيام قليلة من زيارة قام بها أردوغان للبلاد الأربعاء الماضي، وللتنديد بخطط محتملة لتدخل عسكري تركي في ليبيا، وأنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية

وشارك في التظاهرة نشطاء من المجتمع المدني، عبروا عن إدانتهم لمحاولة إدخال تونس في المخطط التركي الذي يستهدف ليبيا، ورفعوا شعارات كان أبرزها: ”لا للتدخل العسكري في ليبيا ولا لإقحام تونس في الصراع الليبي“.

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