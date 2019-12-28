تونس ترفع حالة التأهب على الحدود مع ليبيا

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رفع الجيش التونسي وقوات الأمن، السبت، حالة التأهب على الحدود الشرقية تحسبا لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا.

وانتشرت وحدات من الجيش وقوات الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود الشرقية مع ليبيا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية السبت.

وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقا للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.

وتأتي حالة التأهب في ظل تحرك قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت تونس عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق مائي بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.

وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر تضم معبرين رئيسيين في رأس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي.