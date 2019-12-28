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ظهور عدد من المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا|فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، تسجيلا مصورا يظهر عددا من المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا، لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية.
ويبدو في التسجيل عدد من المرتزقة المسلحين، وهم يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة رشاشة ويتبادلون الحديث باللهجة السورية في أحد المواقع التي يسيطرون عليها في مدينة طرابلس.
وكشفت تقارير إخبارية عن وصول مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، جندتهم تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في مدينة طرابلس، لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لتخليص المدينة من الميليشيات الإرهابية المسلحة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • كل افعال اردوغان تاتى بمردود سلبى عليه فالهدف الرئيسى من كل افعاله ان يشارك فى غاز البحر المتوسط ومن يتابع النتائج على الارض سيجدها عكسية فترامب يستغل اردوغان ككلب صيد ثم ياخذ منه الفريسة بدليل ان الامريكان وقعوا صفقة سلاح مع امريكا كبيرة وبنت امريكا قواعد جديدة فى اليونان ورفعت الحظر عن تسليح قبرص اما حقل ظهر المصرى فمحمى من الشركاء فى ملكيته مع مصر شركات ايطالية وروسية ودخلت امريكا شريك فى الغاز مع اليونان وقبرص انسى يااردوغان هو هو براحتك فالاسد الامريكى يستفيد كل مرة من خاششقى صفقة القرن مع روسيا وفى الشمال السورى السيطرة على منابع النفط وتركوا لروسيا قواعدها هناك فماذا يفكر ترامب من كلب الصيد اردوغان فى ليبيا لننتظر لنرى ولكن المؤكد ان اردوغان سيأخذ خازوق كبير ويهو هو على الفاضى والمستفيد ترامب وبوتين فى النهاية ولمصلحتهم وجود مثل هذا الكلب المفيد لهم والضار بالعرب والمسلمين الذين تسيل دماؤهم ثمنا لذلك

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