مانشستر يونايتد ينهي العام بانتصار خاطف في أرض بيرنلي

أنتوني مارسيال، وماركوس راشفورد سجلا هدفي يونايتد من هجمتين عكسيتين مناصفة بين شوطي المباراة.

ليرفع يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، متخطيا توتنام صاحب الـ 30 نقطة.

video:1

فيما تجمّد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز 13.

ليفشل بيرنلي في الفوز على مانشستر يونايتد للمباراة العاشرة على التوالي في مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي.

مارسيال افتتح التسجيل في الدقيقة 44 بعد تمريرة أندرياس بيريرا، إثر خطأ دفاعي في دفاعات بيرنلي.

ليرفع مارسيال رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم، والثالث له في مباراتين.

قبل أن يقتل ماركوس راشفورد المباراة بهدف ثانٍ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مرتدة سريعة قادها دانييل جيمس، وأنهاها الإنجليزي بهدفه الشخصي رقم 12.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا