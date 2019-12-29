وداعا 2-7-2.. رسميا – جنوى يقيل تياجو موتا

وتعاقد جنوى مع نيكولا بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حال نجاحه في إنقاذ الفريق من الهبوط.

ليصير نيكولا ثالث مدرب يشرف على جنوى هذا الموسم، بعد أوريليو أندرياتزولي الذي بدأ الموسم مع الفريق، قبل أن يخلفه لاحقا تياجو موتا الذي رحل بدوره مساء السبت.

وأشرف موتا (37 عاما) على تدريب جنوى في 10 مباريات ما بين 22 أكتوبر حتى إقالته في 28 ديسمبر، لم يفز خلالها سوى مرتين، وتلقى 5 هزائم، وتعادل 3 مرات.

وعجز جنوى عن الفوز في مبارياته الثلاثة الأخيرة، وسقط برباعية نظيفة أمام إنتر ميلان في آخر مباريات تياجو موتا يوم 21 ديسمبر الماضي، ليتقهقر الفريق إلى المركز 20 –الأخير- برصيد 11 نقطة.

وخطف تياجو موتا الأضواء مع التقارير التي تناولت أساليبه التكتيكية الثورية واعتماده طريقة 2-7-2، لكن تجربته لم تكن مدعومة بالنتائج، ليرحل سريعا بعد شهرين تقريبا من توليه مهمة الفريق الإيطالي الساحلي.

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من جانبه، يعود نيكولا (46 عاما) للتدريب بعد أن رحل عن أودينيزي في مارس 2019.

وأشرف نيكولا خلال مسيرته على تدريب أندية لوميتزاني، وليفورنو، وباري، وكروتوني، قبل أن يقود أودينيزي لفترة قصيرة.

ويمتلك نيكولا تجربة ناجحة مع كروتوني عندما أنقذه من الهبوط بشكل إعجازي في موسم 20162017، ونفذ وقتها وعده وقطع مسافة 1300 كم بين كروتوني وتورينو على دراجة.

ويقود نيكولا فريقه جنوى في مباراته الأولى أمام ساسولو يوم 5 يناير المقبل في الدوري الإيطالي.

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