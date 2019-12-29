مورينيو: أدعو شركة أمازون لإنتاج وثائقي عن أخطائنا الدفاعية

، ليفقد المركز الخامس

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وصرّح مورينيو بعد المباراة لشبكة سكاي: “أنا سعيد بفوز إريكسن بجائزة رجل المباراة، ولكن لاعبين آخرين كانوا قادرين على الفوز بها أيضا، أعتقد أن ندومبيلي كان رائعا للغاية”.

وكان مورينيو قد صرح عقب مباراة برايتون هوف ألبيون مساء الخميس، أن تانجوي ندومبيلي أخبره بعدم قدرته على خوض المباراة.

لاحقا ظهر ندومبيلي في تشكيل توتنام لمواجهة نورويتش وخاض المباراة كاملة.

مورينيو واصل الإشادة بـ ندومبيلي خلال المؤتمر الصحفي: “ندومبيلي لعب بشكل رائع جدا، فقد خضنا مباراة اليوم دون لاعب ارتكاز صريح، لعبنا دون وينكس وإيريك داير، لكن ندومبيلي وإريكسن لعبا بشكل مميز وسيطرا بالكامل على التمريرات والتحركات والتحولات بانسيابية بالغة، لم يمررا الكرة إلى الخلف، بل لعبا بين الخطوط وإلى الأجنحة”.

بالعودة لمقابلة مورينيو مع شبكة سكاي، وجّه مورينيو انتقادات لاذعة لخط دفاعه: “أعتقد أننا كررنا في الشوط الثاني أخطاء الشوط الأول، هذه هي قصتنا، أعتقد أن شركة أمازون سترغب في إنتاج حلقات وثائقية عن هذه الأخطاء، بكل تأكيد سيكون هناك حلقة عن أخطائنا الدفاعية والأهداف التي نتلقاها”.

وأضاف: “بدأنا المباراة بشكل مميز، أعتقد أنه سنحت لنا 3 أو 4 فرص مؤكدة في بداية الشوط الأول، لكننا تلقينا هدفي سيئين: الهدف الأول، والهدف الآخر الذي ألغي للتسلل”.

وأكمل البرتغالي: “بعد ذلك في الشوط الثاني، كنا مميزين للغاية بالكرة، خلقنا الفرص وهيّمنا، ولكن الهدف الثاني الذي سكن شباكنا كان سيئا للغاية. لا يمكن أن نتلقى هذا القدر من الأهداف، وأخطائنا الدفاعية عديدة”.

واعترف: “لدي الكثير من العمل لأقوم به، لكن الوضع صعب، دائما أقول إنه يجب علينا محاولة إخفاء نقاط ضعفنا، هذا أمر مهم في كرة القدم، لو عندك نقطة ضعف فعليك محاولة إخفائها”.

وأتم: “ولكن حتى نخفي نقاط ضعفنا، سنضطر أيضا إلى خسارة نقاط قوتنا، ولذا علينا أن نحافظ على قوتنا ونحسن من دفاعنا. نرتكب الكثير من الأخطاء الفردية وهذا مثير للغضب عندما نلعب جيدا ونسجل ونسيطر على المباراة ونلعب كرة جميلة”.

ويمتلك توتنام 30 نقطة في المركز السادس، وبات مهددا باتساع الفارق مع تشيلسي الرابع إلى 5 نقاط حال انتصار البلوز على أرسنال اليوم الأحد.

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