الاتحاد العام لطلبة ليبيا يشارك في قمة الشباب والطلاب الإفريقي الثامنة بمدينة الرباط

الرباط 29 ديسمبر 2019 (وال) _ شارك الاتحاد العام لطلبة ليبيا في قمة الشباب والطلاب الإفريقي الثامنة بمدينة الرباط بالمملكة المغربي، والتي ينظمها اتحاد طلاب عموم إفريقيا، برعاية الملك محمد السادس و وزارة الخارجية بالمملكة المغربية.

هذا و شارك في القمة مايقارب عن 1000 شاب من 59 دولة من اغلب الاتحادات الطلابية والشبابية على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضح وفد الاتحاد العام للمشاركين حقيقة الوضع السياسي في ليبيا، حيث أبدت الوفود تفاهمها للأحداث الحالية الجارية في ليبيا، ودعمها للسلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، و القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

واجتمع على هامش القمة، وفد الاتحاد العام ، مع الاتحاد العام لطلبة المملكة المغربية واتحاد طلاب عموم إفريقيا، والشبيبة الاستقلالية المغربية ومجلس شباب دولة موروشيوس ومجلس الشباب السنغالي.

وحضر القمة كل من رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا السيد عبد الحميد العبار، و مدير العلاقات العامة بالاتحاد السيد رحيل العبيدي، و رئيس اتحاد طلبة المملكة المغربية السيد محمد بنساسي، و رئيس اتحاد طلاب عموم افريقيا السيد مصعب عصمان، و الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الإستقلالية السيد عثمان الطرمونية، و الشبيبة الإستقلالية السيدة أمينة حلمي قيدومة، بالإضافة إلى رئيس مجلس الشباب السنغالي السيد خادم ديوب، ورئيس مجلس الشباب والطلاب لدولة موريشيوس السيدة بادميني غايا رئيس مجلس الشباب والطلاب لدولة موريشيوس.

يشار إلى أنه تم في الاجتماع مناقشة جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والتأكيد على زيادة افآق التعاون في الجوانب الخاصة بالعمل الشبابي. (وال _ الرباط) ع ع / ه ع

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