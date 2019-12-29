طعن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قرب معبد بنيويورك

قالت وسائل إعلام محلية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن الليلة الماضية في منزل قريب من معبد في مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.

وقال ستيف ليبرمان مراسل جورنال نيوز في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي. وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع.

وتقع مونسي على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.



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