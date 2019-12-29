كيم جونج أون يرأس اجتماع حزب العمال الكوري الشمالي قبل انقضاء مهلته لواشنطن

انعقدت الجلسة العامة الخامسة للجنة المركزية السابعة لحزب العمال الكوري الشمالي، يوم السبت، برئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن حزب العمال الكوري عقد الجلسة العامة لمناقشة قضايا سياسة مهمة متعلقة ببناء الحزب وأنشطته وبناء الدولة والدفاع الوطني.

وكان المؤتمر العام للحزب الحاكم محور اهتمام رئيسي وسط توقعات بأن كوريا الشمالية قد تستخدم المؤتمر لاتخاذ قرارات مهمة، ربما فيما يتعلق بالمحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

يشار إلى أن بيونج يانج منحت واشنطن مهلة حتى نهاية العام الجاري لتقديم تنازلات لإحياء محادثات نزع السلاح النووي.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المؤتمر سيستمر، مما يشير إلى أن بيونج يانج عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر، وستعقد جلسة أخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا