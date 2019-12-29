إيفانكا ترامب تكشف عن خططها للرحيل عن البيت الأبيض

كشفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ومستشارته، عن خططها للرحيل عن البيت الأبيض.

وقالت إيفانكا ترامب، فى حوار على قناة “سى بى إس” الأمريكية، فى معرض إجابتها عن سؤال بشأن خططها للبقاء ضمن إدارة ترامب فى حال إعادة انتخابه، إن الأولوية لديها هى أطفالها.

وأضافت: “قراراتى ستكون دائمًا مرنة بما فيه الكفاية مادمت متأكدة من أن احتياجاتهم يتم النظر فيها أولًا وقبل كل شىء، لذا فهم سيجيبون حقًا عن هذا السؤال بدلًا عنى”.

واستطردت: “عملى فى البيت الأبيض يتعلق بالتأثير، وبالقدرة على إنجاز أشياء من أجل الرجال والنساء المهمشين والمنسيين الذين قابلتهم على مدار عامين ونصف”.

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