وفاة 50 بسبب البرد القارس في بنجلاديش

قال مسئولون في قطاع الصحة في بنجلاديش إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلادش .

وقالت عائشة أختر، وهي مسئولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية، إن ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر تشرين الثاني إلى 28 ديسمبر .

وأضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة ب البرد مثل الإنفلونزا و الجفاف و الالتهاب الرئوي .

وتابعت قائلة إن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي ، خاصة الأطفال وكبار السن. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام. وذكر مسئولون في مجال الطيران أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى.

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