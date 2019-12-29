ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فانفون في الفلبين إلى 41 قتيلا

ذكرت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين اليوم الأحد أن حصيلة القتلى بسبب إعصار “فانفون” الذي ضرب البلاد عشية عيد الميلاد ( الكريسماس ) ارتفعت إلى 41 شخصا.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم العثور بعد على 12 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون.

وتابعت الهيئة أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا بسبب الإعصار، الذي ألحق أضرارا بأكثر من 265600 منزل في إقليمين شرق ووسط البلاد.

ومن بين القتلى ثلاثة من أفراد طاقم قارب بخاري، انقلب قبالة سواحل إقليم “أوريانتال ميندورو” وأسرة مكونة من ستة أشخاص، جرفتهم الفيضانات العارمة في إقليم الويلو.

وضرب الإعصار “فانفون” الأقاليم الشرقية والوسطى من الفلبين يوم عيد الميلاد ، مما أجبر أكثر من 58 ألفا من السكان على البقاء داخل مراكز إخلاء، مع هبوب رياح عاتية أزالت أسطح المنازل ودمرت العديد من المنازل الأخرى الأقل متانة. يشار إلى أنه قبل ست سنوات، ضرب الإعصار “هايان”، أحد أقوى الأعاصير الإستوائية المسجلة، الفلبين وقتل أكثر من 6300 شخص

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