إندونيسيا تثمن دور رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام | صور

استقبل الأمين العام ل رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض اليوم رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا “بامبانغ سوساتيو”.

وأكد رئيس المجلس تثمين بلاده لجهود الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

وقد وجّه سوساتيو دعوةً للشيخ العيسى لزيارة جاكرتا والالتقاء بكافة أطياف الشعب الإندونيسي في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي مثمناً التمثيل الاندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.

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