جوارديولا غاضبا: المسؤولون لا يهتمون باللاعبين.. كلامي لن يغير شيئا

ويستضيف سيتي فريق شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة 20 من البطولة بعد 48 ساعة فقط من خسارته أمام مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

وقال الإسباني ممتعضا خلال مؤتمر صحفي:”لا أثق تماما في حدوث ذلك (إعادة رابطة الدوري النظر في ضغط المباريات خلال فترة عيد الميلاد). لا يهتمون بالأمر. في أول موسم كانت المشكلة نفسها، لعبنا في أنفيلد وبعد يومين استضفنا بيرنلي”.

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ “كلامي لن يغير شيئا، جوزيه (مورينيو) ويورجن (كلوب) قالا نفس الشيء. كل موسم المشكلة نفسها، التلفزيون يقرر وعلينا أن نتقبل. علي تقييم اللاعبين لأختار الأجهز. صراحة لا أعرف كيف سيتعافون وكيف يشعرون، سنرى”.

وتعكف رابطة الدوري منذ سنوات على إقامة مباريات عديدة في فترة عيد الميلاد مستغلة توقف البطولات في باقي دول أوروبا مما يجذب الأنظار أكثر إلى إنجلترا.

الأمر الذي يغضب المدربين وينهك اللاعبين.

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وكان سيتي متقدما بهدفين دون رد يوم الجمعة لكن تأثر بطرد حارسه اديرسون ليستقبل 3 أهداف ويخسر أمام ولفرهامبتون.

وبات حفاظ سيتي على لقب الدوري لموسم ثالث على التوالي أمر صعب المنال في ظل الانتصارات المتتالية لليفربول بطل أوروبا والمتوج منذ أيام بكأس العالم للأندية.

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