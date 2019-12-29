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المشري: مصر تقود إنقلاباً في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنه لا مكان لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في أي تسوية سياسية.

المشري وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الأحد  زعم أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستعينان بالخارج خصوصاً الدول الاقليمية منذ عام 2014 على حد زعمه.

وأضاف:” لم يلتفت إلينا أحد طوال الفترة الماضية حتى أصبحنا لا نثق بالشرعية الدولية لذا توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا” ، مضيفاً :”الطرف الآخر هو الذي أجبرنا على اللجوء إلى تركيا لمواجهة الفتنة ،متهماً في الوقت ذاته مصر بأنها تقود إنقلاباً في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري أنه لا يمكن للجزائر أبدا القبول بقوات مصرية على حدودها، معرباً عن تفائله بانتهاء الأزمة العام المقبل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • استعد يامشرى للدفن فى مقابر جماعية بعد ان اعلن الان عن زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة واذا التقى المشيرين فالويل ثم الويل للخوان فاكر المرة الماضية حدث بعدها ضرب مصراطة جوا بما فيها مراكز التحكم فى الطائرات التركية اما الزيارة الحالية فيعقبا سير جيش مصرى جرار من قاعدة محمد نجيب العسكرية تصل طرابلس ومصراطة قبل ان يهرش اردوغان يوم الخميس سيجد ان الجيش سيطر على المصرف المركزى ومؤسسة النفط ومين يدفع ثمن المرتزقة !!!

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  • انت راجل اهبل ولا تفقه شي في السياسه جزائر مين اللي مش هتقبل انت بس اللي بتتحمي في الاتراك وبتهبل وإنشاء الله كمان سنه واحده وهتكون لبيبيا نظيفه من الخونه امثالك

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