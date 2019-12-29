إنشاء شركة سرية في تركيا لنقل الميليشيات إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية بمنتدى الشرق الأوسط في لندن أحمد عطا إنه تم تأسيس شركة داخل اسطنبول ولم يتم الإعلان عنها لاستقطاب المليشيات.

عطا وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة” وفقاً لموقع “صدى البلد” المصري أكد أن تركيا ستنقل 4 مليشيات إلى الأراضي الليبية خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن تركيا أسست شركة مسامهمة تركية لنقل المليشيات تحت غطاء قانوني.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أنه سيتم نقل أكثر من 1400 شخص عبر دروب مختلفة بحرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع نقلهم عبر صحراء الجزائر.

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