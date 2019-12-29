حاكم نيويورك: اعتداء الطعن بمنزل حاخام يهودي إرهاب محلي

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن حاخام يهودي .aspx’> اعتداء الطعن بمنزل حاخام يهودي خلال عيد هانوكاه “عيد الأنوار” وفقا للتقويم العبري يجب اعتباره “عملا من أعمال الإرهاب المحلي “.

وقال: “دعونا نصفه بما هو، هؤلاء الأشخاص إرهابيون محليون”، مشيرا إلى سلسلة من حوادث معاداة السامية في الأسابيع القليلة الماضية في نيوجيرسي ونيويورك بما في ذلك اعتداء يوم السبت.

جاءت تصريحات كونو لدى زيارته مدينة مونسي التي يقطنها بصورة رئيسية أتباع حركة الحاسيديم اليهودية، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة نيويورك، حيث تعرض خمسة أشخاص للطعن مساء يوم السبت.

وقال كومو إن “هذا تعصب ممزوج بالجهل وعدم الشرعية”.

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