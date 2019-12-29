السعودية.. مقتل رجلين خططا لعملية إرهابية في الدمام

الرياض-العنوان

تمكنت قوات الأمن في مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية من قتل رجلين كانا يخططان لتنفيذ “عملية إرهابية وشيكة”، وضبط خمسة كيلوجرامات من المواد المتفجرة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السعودية قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، “بأنه تمكنت الجهود من رصد وجود مركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام، الأربعاء، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما”.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن المطلوبان أمنياً هما (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية، مشيرا إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه.

وأكد المتحدث بأنه تم ضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، مشيرا إلى أن نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه.

المصدر-وكالات