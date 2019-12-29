كلوب: لم نفز بالدوري بعد.. قطعنا نصف الطريق فقط

وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من المسابقة بهدف دون رد.

وأضاف “يتبقى لنا 19 مباراة وهي نصف عدد مواجهات الدوري وكل الفرق سوف تقاتل أمامنا ويجب أن نكون مستعدين لذلك”.

وأكمل “من يهتم بعدد النقاط في شهر ديسمبر؟ الوقت مبكرا للغاية أن نتحدث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي”.

وأتم تصريحاته “جماهير الفريق تعي تماما هذا الأمر وهم مثلنا تماما غير مهتمين باللقب في الوقت الحالي ولا يريدون الاحتفال الآن”.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

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