بالفيديو – الفوز الـ100 لـ جوارديولا في إنجلترا.. سيتي يداوي جراحه بثنائية في شيفيلد

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما شيفيلد يونايتد تجمد رصيده عند النقطة 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

ووصل جوارديولا للفوز رقم 100 له في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع مدرب يحقق 100 انتصار في تاريخ المسابقة.

وسجل ثنائية فوز مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين.

ومن هجمة مرتدة سجل شيفيلد هدفا في الدقيقة 30 لكن الحكم ألغاه بعد تدخل تقنية الفيديو.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي ضغطه القوي على شيفيلد ليسجل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 52 بقدم النجم الأرجنتيني أجويرو بعد تمريرة رائعة من دي بروين.

هدف أجويرو هو الهدف رقم 1000 للفرق التي تولى جوارديولا تدريبها خلال مسيرته التدريبية الذي بدأت قبل 10 سنوات.

وتكفل دي بروين بنفسه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 وبعد صناعة من النجم الجزائري رياض محرز.

وفي الدقيقة الأخيرة كاد شيفيلد أن يسجل هدف تقليص الفارق إلا أن رأسية بيلي شارب اصطدمت في القائم ومرت بسلام على مانشستر سيتي.

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