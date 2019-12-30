الوعود التركية للمرتزقة المقاتلين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن هوية المقاتلين المرتزقة الذين تجهزهم تركيا لإرسالهم إلى ليبيا، قائلا، إنهم هم كانوا مقاتلين سابقين ضمن الفصائل الموالية لتركيا في فرقة السلطان مراد وسليمان شاه.”

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية، الأحد: “هناك ما بين 900 إلى 1000 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا يتجهز لدخول الأراضي الليبية”، مشيرا إلى أن نحو 300 مقاتل من الجنسية السورية والمُكون التركماني نُقلوا إلى الأراضي الليبية، للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق

ووعدت تركيا المقاتلين بمبالغ مالية كبيرة نحو 2000 إلى 2500 دولار أمريكي شهريا، والحصول على الجنسية التركية في حال عودتهم أحياء إلى الأراضي التركية بعد انتهاء فترة وجودهم في ليبيا الممتدة بين 3 و6 أشهر”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا