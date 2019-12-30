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الكشف عن بعض المعدات العسكرية التركية التي وصلت طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه آمر سلاح المدفعية بقوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى اخليل، رسالة للحكومة الإيطالية ولوزراء الاتحاد الأوروبي كلمة قال فيها: “انتهي وقتكم ولا مجال للرجوع عن الاتفاقية مع اسد الأمة الإسلامية أردوغان، ولا نريد فرض حظر طيران لا علي طرابلس أو غيرها”

  القيادي بقوات الوفاق، وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، قال: “اليوم وبعد أن تدخل الحليف التركي بمنصات صواريخ ضد الطيران وضد المدرعات وقوات علي الأرض ستظهر قريبا، جئتم تتباكون لإيقاف الاتفاقية لما فيه تهديد لمصدر الغاز والطاقة لكم وكذلك تهديد مصالح اليونان بالمياه الإقليمية الليبية”

 واستطرد قائلا: “أحد رئاسات الأركان بالوفاق حفترية بامتياز ومحسوبة علي مدينة الصمود كانت تمهد الطريق بشكل علني لحفتر،  ومرتبات العدو مازالت تخرج من الخزانة العامة بطرابلس، أيضا الجنوب الذي جل قبائله مع العدو”

واختتم منشوره بالقول: “نحن فعلا  نحتاج لحكومة حرب مصغرة تعمل بعقول الثوار ولابد من استبعاد الأزلام من أي مكان  وطرد جميع المندسين”

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • واضح انه اخوانى غبى فلا تجدى هذه الاسلحة امام الجيش الوطنى الليبى المدعوم بالشعب الليبى والتحالف العربى فلقد تم من قبل تدمير الدفاعات الجوية فى مصراطة بسهولة فالطيران الحديث مثل الرافال والاف ستة عشر قادر على السحق والدعك من مسافات بعيدة كما ان الغواصات من تحت الماء تستطيع بصواريخ كروز ضرب اى هدف من مسافة بعيدة فانت ياحمار امام جيش مصر التاسع عالميا وتركيا الستة عشر هذا بخلاف الامارات والسعودية وغيرها من دول التحالف العربى واليوم بعد ان يلتقى المشيران فانكم ياخوان فى خبر كان فمصر لديها اسلحة فتاكة وسبق لها سحق كل الدواعش الذين هدد بارسالهم الى سيناء لم يعد لهم اى اثر والجيش المصرى الان خالى شغل ولديه قوة بشرية هائلة اكبر من مجموع تركيا وقطر وليبيا وتونس ويفيض كمان وعدد المصرين فى ليبيا وقطر يفوق عدد الجيش التركى انسى ياحمار كان غيرك اشطر كان البلتاجى فى مصر غبى مثلك وكان يهدد ويقول اذا عاد مرسى للقصر تتوقف العمليات فى سيناء ومرسى مات واندفن فى الفجر وسرا وتم سحق من فى سيناء والبلتاجى فى السجن عنده جلطة ومرشدكم العام للخوان دخل السجن بملابس نسوان ولو مصر ارسلت القوات الخاصة 777 او 999 تلمكم مثل الحشرات

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  • يشار إلى أنه قبل وعقب ثورة مصر في يناير عام 2011 كان هناك تنسيق ولقاءات تمت في تركيا بين بعض قادة الإخوان وقيادات إيرانية، ومن خلالها تم الاتفاق على دعم الثورة المصرية والجماعة للوصول لحكم مصر، وإنشاء حرس ثوري للجماعة يكون بديلا لجهاز الشرطة المصري… وإن جماعة الإخوان تتعامل على أنها دولة أو إمبراطورية وهذه الإمبراطورية، يجب أن تقوم وتقوى، لأن فكرتهم الرئيسية هي تكوين إمبراطورية إسلامية ويكونون هم على رأس العالم الإسلامي كله، وهو تفكير توسعي يحاول ضم أكبر عدد من الدول تحت سيطرته وسلطته.
    وأن عقيدة الإخوان هي تفتيت الدول ليسهل ابتلاعها وضمها لإمبراطورية كبيرة، روج لذلك مصطفى مشهور المرشد الأسبق لجماعة الإخوان و له مقولة شهيرة هي ” تفتيت الأوطان لتجميع الإمبراطورية”… وهذا هو ما يسعى اليهِ أوردغان وقيس سعيد والغنوشى وخالد المشرى والصادق الغريانى والشاطر والعرادى وباشاغا وغيرهم من المنضوين تحت هذا الفكر الفاسد … وليس كما يستطرد ويقول المعتوه فرج مصطفى اخليل ، ربما يكون عن جهل او عدم دراية ويصف اوردغان باسد الآمة الإسلامية ، والحقيقة ان اوردغان يعمل لصالح الحزب العالمى لتنظيم الاخوان المسلمين الماسونى الصهيونى المدعم من قبل بريطانيا والصهيونية العالمية لا يهمه الاسلام ولا المسلمين ولكن يتخد من الاسلام كغطاء لهذا الفكر الماسونى… ومن جهة تانية صرح تيكة احد مليشيات الوفاق بانه سيستخدم سياسة الأرض المحروقة فى طرابلس ، فهذه سياسة اسرائيل التى تستخدمها فى الارض المحتلة فليس هناك فرق بين مليشيلت ما يسمى بالوفاق واسرائيل فكلاهما يستخدم سياسة الأرض المحروقة…

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