الكشف عن بعض المعدات العسكرية التركية التي وصلت طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه آمر سلاح المدفعية بقوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى اخليل، رسالة للحكومة الإيطالية ولوزراء الاتحاد الأوروبي كلمة قال فيها: “انتهي وقتكم ولا مجال للرجوع عن الاتفاقية مع اسد الأمة الإسلامية أردوغان، ولا نريد فرض حظر طيران لا علي طرابلس أو غيرها”

القيادي بقوات الوفاق، وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، قال: “اليوم وبعد أن تدخل الحليف التركي بمنصات صواريخ ضد الطيران وضد المدرعات وقوات علي الأرض ستظهر قريبا، جئتم تتباكون لإيقاف الاتفاقية لما فيه تهديد لمصدر الغاز والطاقة لكم وكذلك تهديد مصالح اليونان بالمياه الإقليمية الليبية”

واستطرد قائلا: “أحد رئاسات الأركان بالوفاق حفترية بامتياز ومحسوبة علي مدينة الصمود كانت تمهد الطريق بشكل علني لحفتر، ومرتبات العدو مازالت تخرج من الخزانة العامة بطرابلس، أيضا الجنوب الذي جل قبائله مع العدو”

واختتم منشوره بالقول: “نحن فعلا نحتاج لحكومة حرب مصغرة تعمل بعقول الثوار ولابد من استبعاد الأزلام من أي مكان وطرد جميع المندسين”

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