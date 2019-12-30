بيان لجنة رصد الإنتهاكات ترهونة بشأن صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا حول التدخل التركي 

ترهونة 30 ديسمبر 2019 (وال) _ أصدرت لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة، أمس الأحد، بيان بشأن صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول التدخل التركي.

وجاء في نص البيان:

وإذ تتابع باستغراب وتعجب لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة، موقف مبعوث الأمم المتحدة، السيد غسان سلامة، من عدم إصدار بيان ضد التدخل التركي في شؤون الدولة الليبية، بالرغم من التصريح الأخير لما يسمى إردوغان، بأنه على إستعداد للتدخل في ليبيا عسكريا، بناء على الإتفاق المزعوم مع حكومه السراج.

مما نضع علامة إستفهام على البعثة الآممية للدعم فى ليبيا، التي من شأنها الوقوف أمام كل من يحاول أن يزعزع الإستقرار بشتى صورة داخل الأراضي الليبية.

وإذ نطالب البعثة الآممية بشكل مستعجل، بيان رائيها بشأن التدخل التركي السافر، الذي يلوح به إردوغان بإعادة الإستعمار والهيمنة العثمانية مجددا على الأراضي الليبية.

كما أن اللجنة تحذر البعثة من إستخدام سياسة الكيل بمكيالين، لهذا عليها واجب يجب القيام به اتجاه هذا التدخل التركي و اتجاه القيادة الليبية. (وال _ ترهونة) ع ع / ه ع

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