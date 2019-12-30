أنباء عن اشتباكات بين قوات الوفاق فيما بينها

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر محلية اندلاع اشتباكات ليل أمس بين تشكيل مسلح ينسب نفسه إلى مدينة الزاوية وآخر يتبع المجلس العسكري الزنتان.

المصدر ذاته وصف الاشتباكات بالساخنة وقال إنها اندلعت غرب مدينة العزيزية التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة وقد بدأت في وقت تحدثت فيه مصادر عن تورط مجموعات من مدينة الزاوية بقتل أحد القادة التابعين لآمر غرفة العمليات بالوفاق أسامة الجويلي.

وأضاف المصدر أن مجموعات مدينة الزاوية التي اشتبكت أمس مع مجموعات تتبع الجويلي يقودها شخص يسمى عثمان اللهب دون معرفة مزيد من التفاصيل عمّا إذا كان الاشتباك قد أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

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