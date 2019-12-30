الولايات المتحدة تعلن قتل أربعة “إرهابيين” في ضربات بالصومال

مقديشو-العنوان

قتل الجيش الأمريكي الأحد أربعة “إرهابيين” في غارات استهدفت حركة الشباب الإسلامية في الصومال، حسب ما أعلنت الولايات المتحدة، غداة اعتداء أدى إلى مقتل 79 شخصا على الأقل في مقديشو.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان ان “هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين ابرياء بالتنسيق مع (تنظيم) القاعدة”.

وأضاف البيان انه “بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأمريكية في افريقيا في 29 ديسمبر ثلاث غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب”، مشيرا الى ان الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقُتل 79 شخصا على الاقل وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخخة السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، عاصمة الصومال.

وبين القتلى 16 على الاقل من طلاب جامعة بنادر كانوا يستقلون حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكنّ مقديشو كثيرا ما تتعرض لتفجيرات واعتداءات يشنها عناصر حركة الشباب الذين يسعون منذ اكثر من عشرة اعوام الى اطاحة الحكومة الصومالية.

وفي 2011، أُجبر عناصر حركة الشباب الاسلامية على الفرار من العاصمة الصومالية لكنهم خسروا مذاك العديد من معاقلهم. الا انهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية في محيطها ويشنّون هجمات ضد السلطات. ويقدر عددهم بما بين 5 و9 الاف مقاتل.

وقال الجنرال الأمريكي ويليام غايلر الذي يدير عمليات افريكوم “منذ الهجمات الاولى (لحركة) الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الاشخاص”.

واضاف “لقد هاجموا (الشباب) شركاء وحلفاء افارقة (للولايات المتحدة) ومواطنين الأمريكيين”.

ومنذ العام 2015، شهد الصومال 13 هجوما اسفر عن مقتل 20 شخصا او اكثر، وقع 11 منها في مقديشو، وتمت كلها باستخدام سيارات مفخخة.

المصدر-وكالات