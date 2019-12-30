القضاء السوداني يقول كلمته في مقتل أحمد الخير

قضت محكمة سودانية، الإثنين، بإعدام مدانين وسجن آخرين من جريمة قتل المعلم أحمد الخير، التي كانت علامة فارقة في ازدياد غضب الشعب السودان ي على ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير .

وقالت سكاي ينوز بالعربية أن محكمة الاستئناف في أم درمان، المدينة الشقيقة للعاصمة الخرطوم، قررت إعدام 27 مدانا في القضية، وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات.

وأضاف المراسل أن المحكمة قضت ببراءة 7 من المتهمين.

وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص.

وأحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان ، عرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير.

واعتقل الخير من منزله، في 27 يناير الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.

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