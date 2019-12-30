كورتوا: رحيل نافاس قلل الجدل الدائر حول أحقية حراسة مرمى ريال مدريد

وصرح كورتوا كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلا: “الأمر مثل الحياة، في بعض الأحيان يكون لديك علاقات أفضل وتتحدث كثيرا مع أشخاص بعينهم”.

وأضاف “بعد رحيل نافاس، لم يعد هناك جدالا من الخارج حول من أحق بمرمى الفريق، لأنه على الصعيد الداخلي نحن حارسان نتدرب ونتنافس، معي الآن أريولا وهو حارس كبير”.

وأكمل “لم يتغير حالي، أعمل كل يوم، وأطلب الكثير من نفسي”.

وأتم “لكن من الواضح أن النقاش حول أحقية حراسة مرمى الفريق قد أصبح قليلا للغاية”.

وانضم كورتوا صاحب الـ27 عاما إلى ريال مدريد خلال صيف 2018 بمبلغ 35 مليون يورو قادما من تشيلسي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

نافاس صاحب الـ33 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من ليفانتي بمبلغ 10 ملايين يورو في صيف 2014، وشيئا فشيء أصبح الحارس الأول للفريق، إذ أنه حرس عرينه في 162 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 159 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 52 مباراة.

بعد انضمام كورتوا إلى ريال مدريد، أصبح البلجيكي خيارا أولا للنادي الملكي، وحتى الآن حرس مرماه في 55 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 64 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 20 مباراة.

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