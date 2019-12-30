زلزال يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران .

وذكرت وكالة أنباء “فارس” من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان بأن ال زلزال وقع في الساعة 17:21:00 بالتوقيت المحلي (13:51:00 بعد الظهر بتوقيت جرينتش) على عمق 20 كم من سطح الأرض.

وأضاف التقرير بأن مركز ال زلزال كان ضواحي مدينة قلعة قاضي التابعة لمركز المحافظة.

ولم تصل أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء هذا ال زلزال .

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزال ين، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين، وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

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