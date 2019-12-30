بوتين يشكر ترامب: إحباط هجوم إرهابي في روسيا خلال احتفالات العام الجديد

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الحد من التسلح في اتصال هاتفي يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن بوتين اتصل ب ترامب ليوجه له الشكر على “المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي ساهمت في إحباط هجوم إرهابي كان من المزمع تنفيذه في روسيا خلال احتفالات العام الجديد”.

وقالت روسيا يوم أمس الأحد إنها أحبطت هجمات أفادت أنباء بأنه تم التخطيط لها في سان بطرسبرج بفضل معلومة تلقتها من واشنطن.

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